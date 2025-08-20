İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden hükümlü İ.K'nin yakalanması için çalışma yaptı.

Güvenlik ve kara yolundaki iş yerlerinin kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hükümlünün cezaevinden firar ettikten sonra tanınmamak için kıyafetlerini değiştirdiğini ve Kaman istikametine gittiğini belirledi.

Ekipler, hükümlüyü aynı gün içerisinde Kaman karayolundaki bir köyün yakınında yakaladı.

Hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K, işlemlerinin ardından Kırşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.