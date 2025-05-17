Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği Galatasaray’ı 94-70 mağlup ederek normal sezonu lider tamamladı.

Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk periyodu 23-16 önde geçti. Devreye 53-32’lik skorla üstün giren sarı-lacivertliler, ikinci yarıda da tempoyu düşürmeyerek farkı artırdı ve mücadeleyi 24 sayı farkla kazanmayı başardı.

Fenerbahçe Beko’da Tarık Biberoviç 16 sayıyla takımının ve maçın en skorer ismi olurken, Baldwin IV 15, Guduric 14 ve Metecan Birsen 12 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Galatasaray’da ise Buğrahan Tuncer 15 sayıyla en çok sayı atan isim oldu.

Bu sonuçla ligde 30. maçında 27. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko, sezonu zirvede bitirerek play-off’lara ev sahibi avantajıyla girecek. Galatasaray ise normal sezonun son maçında 20 Mayıs Salı günü Anadolu Efes’i sahasında konuk edecek.

PERİYOT SKORLARI

Periyot: 23-16

Periyot: 30-16 (Devre: 53-32)

Periyot: 22-20 (75-52)

Periyot: 19-18 (Maç Sonucu: 94-70)