Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’da, 20 özel otelden 16’sının çalışma ruhsatı Osmangazi Belediyesi tarafından, turizm işletme belgeleri ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iptal edildi. Bu gelişme, bölgedeki otel işletmecilerini ve turizm sektörünü tedirgin etti. İşletmeciler, yürütmeyi durdurma kararı almak amacıyla Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvuru yaptı.

Yangınlar Sonrası Denetimler Arttı

Uludağ’daki ruhsat iptalleri, kış sezonunda farklı kayak merkezlerinde yaşanan yangınların ardından yapılan denetimlerin sonucu olarak gerçekleşti. 21 Ocak’ta Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın ve mart ayında Uludağ’daki Kervansaray Otel’de yaşanan, 3 kişinin öldüğü yangın sonrasında, kayak merkezlerinde yangın güvenliği ve yapı denetimleri sıkılaştırıldı.

Uludağ’da 8 bin 500 yatak kapasiteli 20 otel ile 7 kamu misafirhanesi bulunuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yapılan denetimlerde, birçok tesiste yangın güvenliği başta olmak üzere çeşitli eksiklikler tespit edildi. İşletmelere eksiklikleri gidermeleri için süre tanınmasına rağmen, belirlenen sürede gerekli düzenlemeleri yapamayan 16 otelin belgeleri iptal edildi.

Oteller Yeni Sezona Hazır Olmayabilir

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GÜMTOB) yetkilileri, iptal kararlarının bölge turizmi açısından büyük bir kayıp olabileceğini belirtti. Otellerin yeniden faaliyete geçebilmesi için kapsamlı bir yenileme sürecinden geçmesi gerektiğini ifade eden GÜMTOB temsilcileri, eski yapı stoğuna sahip tesislerin yeni mevzuatlara uyum sağlamasının zaman alacağını, bu nedenle yeni kayak sezonuna yetişmelerinin zor olduğunu vurguladı.

Uludağ Geçen Sezon Yoğun İlgi Gördü

2024-2025 kayak sezonunda 15 Aralık ile 28 Şubat tarihleri arasında Uludağ, kara yolu ve teleferik aracılığıyla gelen toplam 793 bin 26 turisti ağırladı. Aynı dönemde Milli Parklar gişelerinden 161 bin 610 araç geçiş yaptı. Bu veriler, bölgenin kış turizminde sahip olduğu yüksek potansiyeli bir kez daha ortaya koydu.