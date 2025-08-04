Orhaniye Mahallesi Muhtarı Mehmet Duman, dün bir leyleğin yuva kurduğu caminin kubbesinde ayağının aleme sıkıştığını fark edip durumu itfaiyeye ihbar etti. Gelen ekipler, ayağının kırıldığı belirlenen leyleğe ulaşamayınca merdiveni 54 metreye kadar uzanan kurtarma aracı çağrıldı. Ancak yuvaya yaklaştığı esnada aracın merdiveni kırılarak ikiye ayrıldı. Bu kez bir başka araç bölgeye gönderidi. Mahsur kalan leylek, üçüncü denemede kurtarıldı, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

Kurtarma operasyonu bir itfaiye erinin kask kamerası tarafından kaydedildi. Merdivenli araçla bölgeye ulaşan ekip sepetle caminin kubbesine ulaştı, itfaiye erlerinden biri o anları kask kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, cami kubbesinin üstüne yuva yapan leyleğin ayağının, aleme sıkıştığı anlar yer aldı. Beline kurtarma halatını bağladıktan sonra sepetten kubbenin üstüne inen itfaiye erinin, sıkışan ayağını kurtardığı leyleği bir çuvalın içine koyarak aşağı indirdiği anlar kaydedildi.

Hasan BOZBEY/İZNİK (Bursa), (DHA)-