Başrollerini Su Burcu Yazgı ve Burak Deniz'in üstlendiği, yönetmenliğini ise Emre Karakuşak'ın yaptığı ve ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Gece Masalı ekranlara 35. bölümle veda etmeye hazırlanıyor.

NGM Medyanın başarılı ve yurtdışı satışı çok iyi giden Bir Gece Masalı dizisi ani bir kararla 35. bölümle ekranlara veda etme kararı aldı.

Reytingleri gayet iyi giden dizinin aniden aldığı final kararı izleyenlerini şaşırttı.

Dizinin sevenleri final kararına tepki göstermek için sosyal medyada taglar açılmaya başladı. Dizi hakkında sayısız paylaşım yapan kullanıcılar, ikinci sezon için yönetmen ve oyunculardan haber bekliyor.

Şuan için oyuncular ve yönetmenden Final kararına ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.