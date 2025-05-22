Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz, bu kez izinsiz çekim yapmaya çalıştığı mağazada yaşanan tartışmayla gündeme geldi.

İstanbul’da bir mağazaya girerek “Ben Türkiye'nin en ünlü 10 kişisinden biriyim, toplamda 25 milyon takipçim var” diyen Yılmaz, içeride video çekmek istedi. Ancak mağaza çalışanları, mağaza içerisinde çekim yapmanın yasak olduğunu belirterek Yılmaz’dan dışarı çıkmasını istedi.

Çalışanların “Lütfen mağazadan çıkar mısınız?” sözleri üzerine şaşkınlık yaşayan fenomen, durumu kurtarmak için şirinlik yapmaya çalıştı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Yaşanan olay, fenomenin daha önce karıştığı yasa dışı bahis soruşturmasını yeniden gündeme getirdi.