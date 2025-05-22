Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada gündeme gelen “Türkiye, İsrail’le hâlâ ticaret yapıyor” yönündeki iddialara sert yanıt verdi. Yapılan açıklamada, bu haberlerin “terör suçlarından aranan bir kişinin algı operasyonu” olduğu vurgulandı.

Bakanlık, bazı sosyal medya hesaplarında Türkiye’nin İsrail ile ticaretini sürdürdüğü yönünde kasıtlı bir algı yaratıldığını belirterek, söz konusu bilgilerin tamamen yanlış ve çarpıtılmış olduğunu kaydetti. Açıklamada, Türkiye'nin 2 Mayıs 2024 itibarıyla İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurduğu hatırlatıldı.

"Türkiye, İsrail’in Gazze’deki Soykırımına Karşı En Sert Tepkiyi Veren Ülkedir"

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin, İsrail’in Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve Suriye’ye yönelik saldırılarına karşı en güçlü duruşu sergilediği belirtildi. Açıklamada, Türkiye'nin diplomatik, insani yardım ve ticari alanlarda Filistin halkının yanında yer aldığı ifade edildi.

"2 Mayıs 2024’ten Bu Yana İsrail ile Ticaret Durdu"

Açıklamada, 2 Mayıs 2024 tarihinde alınan hükümet kararıyla, Türkiye ile İsrail arasındaki tüm ihracat, ithalat ve transit ticaret faaliyetlerinin tamamen durdurulduğu vurgulandı. Gümrük ve serbest bölgelerde İsrail ile herhangi bir ticari işlemin yapılmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

Söz konusu döneme dair ortaya atılan “2,8 milyar dolarlık ihracat” iddiasının gerçeği yansıtmadığı da açıklamada net şekilde ortaya konuldu. Verilere göre, 2024’ün ilk dört ayında Türkiye’den yapılan ihracat 1 milyar 522 milyon dolar seviyesinde kaldı ve bu rakamın içinde Filistin’e yapılan sevkiyat da yer aldı.

Filistin'e Yönelik Kontrollü Ticaret Devam Ediyor

Ticaret Bakanlığı, Ramallah merkezli Filistin hükümetiyle yapılan protokol çerçevesinde, Filistin’e yönelik sınırlı ve kontrollü ticaretin sürdüğünü de bildirdi. 7 Haziran 2024’te imzalanan Türkiye-Filistin protokolüne göre, yalnızca Filistinli ithalatçılara ve Filistin adreslerine yapılacak ihracatlar için özel izin mekanizması uygulanıyor.

2024 yılında bu kapsamda gerçekleşen ihracatın toplam 797 milyon dolar olduğu ve bu sevkiyatların İsrail limanları üzerinden yapılmasının zorunlu olduğu da kamuoyuyla paylaşıldı.

"Türkiye, 9,5 Milyar Dolarlık Ticaretten Feragat Etti"

Açıklamada son olarak, Türkiye'nin 2022 yılı verilerine göre İsrail ile olan 9,5 milyar dolarlık dış ticaret hacminden Filistin davası uğruna vazgeçtiği hatırlatıldı. Bu tutarın 7 milyar dolarlık kısmının ihracat olduğu kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı, çarpıtılmış ve maksatlı haberlerle kamuoyunun yanıltılmaması gerektiğini vurgulayarak, vatandaşları yalnızca resmi açıklamaları dikkate almaya davet etti.