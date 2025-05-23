Kadınlar 1. Ligi’ne şampiyon olarak yükselen Haymana Spor’un futbolcuları, teknik heyeti ve yönetimi, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti.

Konu ile alakalı belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Belediye Başkanımız Levent Koç, Kadınlar 1.Ligine şampiyon olarak çıkan Haymana Sporlu futbolcularımız, teknik heyetimiz ve yönetimimizle birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Sayın Başkanımıza nazik kabulleri için teşekkür ediyoruz."