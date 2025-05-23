Bakan Göktaş, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İlk resmi ziyaretini ülkemize gerçekleştiren Suriye Arap Cumhuriyeti Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Sn. Hind Kabawat ile Uluslararası Aile Forumu kapsamında bir araya geldik. Suriye’nin sosyal kalkınma sürecine katkı sağlayacak politika çalışmalarını ve aile odaklı hizmetlerin güçlendirilmesini ele aldık. Aile Yılı’nda, sosyal hizmetler alanındaki tecrübelerimizi paylaşarak Suriye’nin yeniden inşa ve toplumsal iyileşme sürecine destek vermeye devam edeceğiz."

İlk resmi ziyaretini ülkemize gerçekleştiren Suriye Arap Cumhuriyeti Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Sn. Hind Kabawat ile #UluslararasıAileForumu kapsamında bir araya geldik.



Suriye’nin sosyal kalkınma sürecine katkı sağlayacak politika çalışmalarını ve aile odaklı hizmetlerin… pic.twitter.com/ohwqphcUze — Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) May 22, 2025