Yeni sezonu heyecanla beklenen dizinin yayınlanacağı tarih belli oldu. İkinci sezonu 24 Mayıs’ta başlayacak. Gassal’in ikinci sezon tanıtımı, TRT1'de yayınlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin yayın akışı esnasında sürpriz bir şekilde gösterildi.

Birinci sezon öncesi pek çok yerde bulunan 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişleriyle dikkatleri üzerine çeken Gassal, ikinci sezon tanıtımıyla da kısa sürede gündem olmayı başardı.

İlk sezonunda dramı ve kara mizahı harmanlayıp sevenleriyle buluşturan dizinin yeni sezon tanıtımı, TRT1'de yayınlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin yayın akışı sırasında aniden gösterildi. İzleyicilerde şaşkınlık yaratan tanıtım, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Gassal’in ikinci sezonundan kısa bir sahne de dizinin ve Tabii’nin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Yayınlanan bu kısa kesit, izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. Sosyal medya platformu olan X’te bu sahneye ilgi büyük oldu. Kullanıcılar, bu sahneyle ilgili çeşitli yorumlarda bulundu.

Tabii'nin yeni sezonu merakla beklenen dizisi Gassal, 24 Mayıs’ta izleyiciyle buluşacak.