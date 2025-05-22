Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde gece saatlerinde tansiyon yükseldi. Cuma günü düzenlenmesi planlanan şenlik için afiş asan öğrencilere, iddiaya göre başka bir öğrenci grubu tarafından saldırı düzenlendi.

Yaralanan öğrenciler oldu!

Görgü tanıklarının aktardığına göre, şenlik organizasyonu kapsamında kampüs içerisinde afişleme çalışması yapan öğrencilere, bir grup fiziki müdahalede bulundu. Yaralanan öğrenciler olurken, yaşanan arbede kısa sürede büyüyünce olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle gruplar dağıtılırken, saldırıya uğradıklarını belirten öğrenciler kampüste sabaha kadar nöbet tuttu. Gece boyunca “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları atılırken, öğrenciler dayanışma çağrısında bulundu.

Üniversite yönetiminden ise olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayın ardından birçok öğrenci topluluğu ve sivil toplum örgütü sosyal medya üzerinden yaşananları kınayan mesajlar yayımladı. Kampüste güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.