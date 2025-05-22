İstanbul Şişli’de 4 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken içeride mahsur kalan 80 yaşındaki Ayşe Deniz Gökçen yaşamını yitirdi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Merkez Mahallesi Koca Mansur Sokak'taki bir binanın giriş katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede tüm daireyi sardı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye gelmeden önce bazı vatandaşlar yangına yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangın sonrası dairede yapılan incelemede, içeride mahsur kalan 80 yaşındaki Ayşe Deniz Gökçen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Gökçen'in cenazesi, savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangına ilk müdahaleyi yapan komşulardan Ömer Yüksel, "Komşulardan sesler geldi, camlar patlıyordu. Hemen yangın söndürme tüpüyle müdahale ettim ama yangın büyüktü. İtfaiye kısa sürede geldi ve yangını söndürdü. Ne yazık ki yaşlı bir kadın içeride hayatını kaybetti," dedi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.