​​​​​​​Erzurum’un Şenkaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şenkaya ile Ardahan’ın Göle ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda gerçekleşti. Ferdi Tarhan’ın kullandığı 75 AAH 910 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Özdemir idaresindeki 25 LU 349 plakalı minibüsle çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu otomobil hurdaya döndü.

Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yapılan incelemede otomobil sürücüsü Ferdi Tarhan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta sıkışan Sima Nebati Alagöz, ekiplerin yoğun çalışması sonucu çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralı minibüs sürücüsü Ahmet Özdemir de sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Ancak ağır yaralı olarak hastaneye ulaştırılan Sima Nebati Alagöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazaya ilişkin güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldı.