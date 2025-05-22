Ankara’da taksi ücretlerine zam yapılacağı iddiaları gündemde. Edinilen bilgilere göre, 25 Mayıs 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni bir tarifenin taksi esnafına mesaj yoluyla iletildiği iddia edildi.



Buna göre, açılış ücreti 45 TL, Bindi-indi ücreti 130 TL, Kilometre Ücreti 32 TL, bir saatlik bekleme ücreti 210 TL’ye çıkarıldı.

Taksi esnafı doğruladı!

Ancak şu ana kadar bu yeni tarife ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, 30 Ağustos 2024 tarihinde geçerli olan tarifeye göre açılış ücreti 35 TL, kilometre ücreti 25 TL, bindi-indi ücreti 100 TL ve bir saatlik bekleme ücreti 150 TL olarak uygulanıyor.

Yeni zam iddiaları, taksi esnafı tarafından doğrulanmış olsa da vatandaşlar, resmi kurumların açıklama yapmasını bekliyor.