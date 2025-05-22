Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Finansal Okuryazarlık Günü Programı’nda yaptığı konuşmada, 2025 yılında da enflasyonun düşüşünü sürdüreceğini belirterek, uygulanan ekonomik programın olumlu sonuçlar verdiğini ifade etti. Bakan Şimşek, vatandaşın alım gücünü artırmanın temel hedefleri olduğunu vurguladı.

Bakanlık Dikmen Yerleşkesi'nde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından düzenlenen etkinliğe; Şimşek’in yanı sıra SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, bakanlık çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan Şimşek, finansal okuryazarlığın toplumsal ve bireysel düzeyde büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Finansal Okuryazarlıkta Türkiye Dünya Ortalamasının Gerisinde

Standard & Poor's tarafından yapılan küresel finansal okuryazarlık araştırmasına değinen Şimşek, Türkiye’de her 100 kişiden sadece 24’ünün finansal okuryazar olduğunu belirtti. Dünya ortalamasının yüzde 33 olduğunu vurgulayan Şimşek, “Finansal okuryazarlık eksikliği, bireyleri manipülasyona ve dolandırıcılığa açık hale getiriyor. Bu durum hem bireysel hem de toplumsal düzeyde ciddi sonuçlara yol açabiliyor” dedi.

“2025’te Enflasyon Daha da Düşecek”

Geçtiğimiz yıl yapılan enflasyon tahminlerinin büyük ölçüde gerçekleştiğini kaydeden Şimşek, 2024 yılında enflasyonun yıl ortasında yüzde 75 seviyelerine ulaştığını ancak yıl sonunda yüzde 44'e kadar gerilediğini hatırlattı. Cari açığın da yüzde 0,8’e düştüğünü belirten Şimşek, “Ekonomi programımızın etkisiyle Türk lirası tercih edilmeye başlandı. Enflasyonla mücadele temel önceliğimiz. 2025’te de enflasyon düşmeye devam edecek” diye konuştu.

“1 Trilyon Dolar Enerjiye Gitti, Artık Yeşil Dönüşüm Zamanı”

Türkiye’nin enerji ithalatına 2003’ten bu yana yaklaşık 1 trilyon dolar harcadığını söyleyen Şimşek, yenilenebilir enerji yatırımlarının önemine değindi. Nisan 2024 itibarıyla Türkiye’nin elektrik üretiminin yüzde 53’ünün yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını kaydeden Şimşek, “Bu oran 2024 genelinde yüzde 48. Bu da önümüzdeki yıllarda enerji ithalatının azalmasıyla cari açığın daha da düşeceği anlamına geliyor” dedi.

Altın hariç tutulduğunda Türkiye’nin 2024’te cari fazla verdiğini belirten Bakan Şimşek, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda dış ticaret dengesinin olumlu yönde geliştiğini söyledi.

“Her Yaşta Finansal Eğitim Şart”

Şimşek, finansal okuryazarlığın artırılması için Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. “1 milyon kişinin üzerinde birey, bu platformlar üzerinden sertifika aldı. Katılımcıların yüzde 41’i kadın, yüzde 42’si gençlerden oluşuyor. Bu kapsayıcılık, toplumun her kesimine ulaşmamız açısından çok kıymetli” diye konuştu.