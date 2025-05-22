İzmir’de, boşanma aşamasındaki eşi Fatma Alpaslan’ı (26) görüntülü arayarak çocukları Y.C.A. (7) ve B.A.’nın (3) boğazına bıçak dayadığı iddiasıyla tutuklanan Şiyar Alpaslan’ın (32) yargılandığı davada, önemli bir gelişme yaşandı. Mahkeme, sanığın eyleminin “kasten öldürmeye teşebbüs” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek görevsizlik kararı verdi ve dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk etti.

Olayın Geçmişi

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan Fatma Alpaslan, iki çocuğunu eşi Şiyar Alpaslan’a bırakarak Burdur’a yerleşti. Ancak 18 Kasım 2024 tarihinde Şiyar Alpaslan, eşi Fatma Alpaslan’ı görüntülü arayarak çocukları Y.C.A. ve B.A.’nın boğazına bıçak dayayıp tehdit etti. Bu görüntüleri kayda alarak eşine gönderdi. Olayın ardından Fatma Alpaslan polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Şiyar Alpaslan Karabağlar ilçesinde gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çocuklar ise devlet korumasına alındıktan sonra annelerine teslim edildi.

6,5 Yıla Kadar Hapis İstenmişti

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, sanık hakkında “kasten yaralama” ve “silahla tehdit” suçlarından toplam 6,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık, Ocak ayında görülen ilk duruşmada tahliye edildi. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz edince Şiyar Alpaslan yeniden tutuklandı.

Savcıdan ‘Kasten Öldürmeye Teşebbüs’ Değerlendirmesi

Davanın bugünkü duruşmasında, sanık SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Savcı, mütalaasında Şiyar Alpaslan’ın küçük çocuğunun boğazına bıçak dayayıp tehdit ettiğini ve bu görüntüleri kaydederek eşine gönderdiğini belirtti. Bu nedenle sanığın eyleminin “kasten öldürmeye teşebbüs” suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesini talep etti.

Müşteki avukatlarından Nevraz Sığın da sanığın cezaevinden annesini arayıp, “Eşimi öldüremedim” dediğini ve bu nedenle cezaevi müdürlüğünün suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Sığın, Şiyar Alpaslan’ın tehditlerini sürdürdüğünü savunarak dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmesini istedi.

“Hem Babalık Hem Annelik Yaptım” Dedi

Tutuklu sanık Şiyar Alpaslan ise suçlamaları reddederek, “Olay sırasında evde kimse yoktu. Çocuklarımı seviyorum. Onlara hem annelik hem babalık yaptım. Eşim beni aldattı, bu yüzden evlilik bitti. O gün oğlumun boğazına bıçak dayamadım, küçük oğlum da evde değildi” şeklinde savunma yaptı.

Dosya Ağır Ceza Mahkemesi’ne Gönderildi

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca eylemin “kasten öldürmeye teşebbüs” suçunu oluşturduğuna kanaat getirerek görevsizlik kararı verdi ve dosyayı İzmir Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.