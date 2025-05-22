İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından dün yurt genelinde denetim ve operasyonlar düzenlendi. 28 bin 321 personel, 9 bin 19 ekip ile 5 bin 817 noktada yürütülen çalışmalarda, 4 bin 280 metruk bina, 7 bin 862 umuma açık yer, 441 terminal ve 5 bin 734 diğer yerler olmak üzere toplam 18 bin 317 yer kontrol edildi. 432 bin 630 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. 27'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 49 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 509 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörler hakkında adli işlem başlatılırken, düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Kaynak: DHA