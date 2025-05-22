Geçtiğimiz günlerde bir sokak köpeğine yapılan anestezi sonrası ölüm iddialarıyla gündeme gelen Çankaya Belediyesi, bugün bir kez daha hayvan hakları savunucularının hedefinde. Hayvanseverler, belediyenin sokak hayvanlarını toplamaya devam ettiğini ileri sürerek, sosyal medyada yeni görüntüler paylaştı.

Videolarda, belediye ekiplerinin sokak hayvanlarını topladığı, bu sırada hayvanseverlerle tartışmalar yaşandığı ve olay yerine polis ekiplerinin müdahil olduğu görülüyor. Bazı görüntülerde köpeklerin toplama araçlarına alındığı anlar dikkat çekerken, aktivistler bu duruma sert tepki gösterdi.

"Toplamaya Devam Ediliyor, Akıbetleri Belli Değil"

Hayvan hakları savunucuları, “Geçtiğimiz gün yaşanan ölüme rağmen, toplama işlemleri durdurulmadı” diyerek belediyeyi eleştirdi. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, "Çankaya Belediyesi köpekleri toplamaya aralıksız devam ederken, hayvanseverler toplamaya direniyor. Toplanan hayvanların akıbeti belli değil. CHP elini hayvanlardan çek!" ifadeleri öne çıktı.

Belediyeden Açıklama Bekleniyor

Çankaya Belediyesi henüz bugün yaşanan olaylara ilişkin yeni bir açıklama yapmazken, geçtiğimiz günlerde ölen köpekle ilgili kamuoyunu bilgilendirmişti. Belediye, söz konusu köpeğe kendilerinin müdahale etmediğini, hayvanseverlerin tedavi amacıyla aldığı bilgisini paylaşmıştı.

Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, bir televizyon programında yaptığı açıklamada ise, “Sokak hayvanlarını koruma altına alıyor, onları daha güvenli alanlara taşıyoruz” demişti. Ancak hayvan hakları savunucuları bu açıklamaları yeterli bulmuyor. Hayvanseverler, toplanan hayvanların nerede olduklarına dair şeffaf bilgi verilmesini talep ediyor ve toplama işlemlerinin durdurulmasını istiyor.

Sosyal medya ikiye bölündü!

Yaşanan bu olaylar sonrası sosyal medya ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar Çankaya belediyesine ve belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'e tepki gösterirken, diğerleri ise CHP’li belediyelerin böyle bir uygulama yapmayacağını savunarak, yaşlı ve hasta köpeklerin toplanmasının gerektiğini ifade etti.