Türkiye'nin dört büyük takımından biri olan Fenerbahçe, taraftarlarının yönetimin istifa etmesi çağrılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Günlerdir sosyal medya platformlarında #Alikoçistifa etiketleriyle seslerini Fenerbahçe yönetimine duyurmaya çalışıyor. Öfkeli taraftarlar yönetimde bir değişikliğin olması için ellerinden geleni yapmaya devam ediyor.

Aziz Yıldırım yönetiminin geri dönmesini isteyen taraftarlar Ülker Stadyumunda buluşuyor.

Bu kez Türkiye'nin çoğu yerinden Büyük Fenerbahçe Yürüyüşüne katılmaya karar veren taraftarlar sosyal medyadan birlik çağrılarında bulunuyor.

Yapılacak yürüyüşü "Kurtuluş yürüyüşü" olarak gören taraflarlar 1 Haziran'da Şaşkın Bakkal'dan Ülker Stadyumuna yürüyecek.