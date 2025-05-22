GONCAGÜL KONAŞ

Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliğinde, Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) tarafından düzenlenen Enerji Zirvesi, enerji sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getirdi. “Yeşil dönüşüm”, “enerji arz güvenliği” ve “çatı GES kısıtları” gibi kritik başlıkların ele alındığı zirvede, sürdürülebilir enerji politikaları ve sanayicilerin karşılaştığı yapısal sorunlar tüm yönleriyle değerlendirildi. Zirvede yapılan konuşmalar, enerji alanındaki dönüşümün sadece ekonomik değil, aynı zamanda çevresel ve toplumsal boyutlarını da ortaya koydu.

Zirvenin açılış konuşmalarını Cem Tunç’un sunuculuğunda TÜSİAV Genel Başkanı Veli Sarıtoprak, Geçmiş Dönem OSİAD Başkanı Ahmet Kurt, TÜSİAV Genel Sekreteri Kutlu Tamay ile Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay yaptı.

TAMAY: “TEKNOLOJİLERİMİZİ GELİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ”

TÜSİAV Genel Sekreteri Kutlu Tamay, enerjinin stratejik önemine dikkat çekerek, “Enerji artık sadece bir sektör değil, küresel ekonomi, ulusal güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma açısından stratejik bir öncelik haline gelmiştir.” dedi.

Küresel enerji krizleri, iklim değişikliği ve dijital dönüşüm çağında enerji yönetiminin daha da kritik hale geldiğini vurgulayan Tamay, “Bugün burada enerji alanında yaşanan dönüşümleri, fırsatları ve karşı karşıya olduğumuz zorlukları sektörün önde gelen uzmanlarıyla birlikte değerlendirmek için toplandık,” ifadelerini kullandı. TÜSİAV olarak zirveyi düzenleme amaçlarını da paylaşan Tamay, “Ülkemizin enerji vizyonuna katkı sağlamak, kamu-özel sektör işbirliğini güçlendirmek ve sürdürülebilir çözümler üretmek amacıyla bu zirveyi organize ettik,” diye konuştu.

Yeşil dönüşümün artık bir zorunluluk olduğunun altını çizen Tamay, “Enerji arz güvenliğini sağlarken çevresel etkileri azaltmak, yenilenebilir kaynaklara yönelmek ve yerli teknolojilerimizi geliştirmek zorundayız.” dedi. Zirvede yenilenebilir enerji yatırımları, bu yatırımların finansmanı, enerji depolama teknolojileri ve kaynak bazlı santrallerin durumu gibi pek çok başlığın ele alınacağını belirten Tamay, “Bu ve bunun gibi birçok zirve, panel, toplantı yapmamız için bizleri motive eden, cesaretlendiren ve her zaman destek olan Duayen Başkanımız Sayın Veli Sarıtoprak’a, Ankara Ticaret Odası Başkanımız Sayın Gürsel Baran’a, Sayın Akif Özkallı Bakanımıza ve Kolen Enerji AŞ Ticaret Direktörü Sayın Mustafa Ataç’a teşekkür ediyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.

SARITOPRAK: "ENERJİ, MEDENİYETİN YAKITIDIR"

TÜSİAV Genel Başkanı Veli Sarıtoprak ise, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Esat Kıratlıoğlu ile yaşadığı bir anısını paylaşarak şunları söyledi: “Doksan beş yaşında bir devlet adamı olan Kıratlıoğlu, bir gün TÜSİAV yemeğine katıldı. Orada bana dedi ki: ‘Bu cumhuriyet bana birçok görev verdi ama ben en çok Enerji Bakanlığı’nı sevdim. Enerji hayattır, medeniyettir, zenginliktir, refahtır, güçtür. Enerji, medeniyetin yakıtıdır.” dedi.

Konuşmasında, merhum 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in de barajlara ve enerjiye verdiği öneme değinen Sarıtoprak, “‘Bana çoban Süleyman dediler, baba dediler ama en çok ‘barajlar kralı’ unvanını sevdim,’ demişti. Çünkü milletime enerji sağladım, onları aydınlattım, hayat verdim.” diyerek Demirel’in bu cümlesine vurgu yaptı. Sarıtoprak, küresel enerji politikalarına da değinerek, Birleşmiş Milletler’in ve eski ABD başkanlarının enerjiyle ilgili sözlerini aktararak, “Bugünün enerji kararları yarının dünyasını belirliyor. Enerji, ekonomik kalkınmanın yanı sıra çevresel sürdürülebilirliğin ve toplumsal refahın temelidir.”ifadelerini kullandı.

KURT: “ENERJİNİN DÖNÜŞÜMÜ ARTIK BİLİŞİMLE İÇ İÇE”

Zirvede konuşan Geçmiş Dönem OSİAD Başkanı Ahmet Kurt ta, enerji konusunu hem üretim hem de insan enerjisi boyutuyla ele aldı. Kurt, “Bir konu hakkında konuşmaya başladığınızda hemen ‘siyaset yapıyorsunuz’, ‘akıl veriyorsunuz’ ya da ‘uzman değilsiniz’deniyor. Oysa herkesin konuşma ve çözüm üretme hakkı var.” diyerek, Türkiye’de fikir beyan etmenin önündeki üç temel engeli özetledi.

Sanayide enerji maliyetlerinin belirleyici olduğuna dikkat çeken Kurt, “Bilişim alanında kullandığımız veri merkezlerinde yaklaşık 180 bin amper akım çekiyoruz. Enerji artık sadece makine çalıştırmak için değil; iletişimden veri işlemeye kadar her alanda temel unsur.”şeklinde konuşarak, dijitalleşme sürecindeki enerji dönüşümünün de artık çok daha kritik hale geldiğini vurguladı.

Kurt, özellikle veri merkezlerinde kullanılan DC enerji (doğru akım) konusunda Türkiye’nin üretim kapasitesinin artması gerektiğini belirterek, Voslim Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesinin bu alanda önemli adımlar attığını ifade ederek, “Dron teknolojisinin gelişmesinin arkasındaki asıl başarı, pil teknolojisinin ilerlemesi. Enerji dönüşümünü sağlayamazsanız hiçbir teknolojiyi havada tutamazsınız.” diye konuştu.

Konuşmasında kendi tecrübelerine de değinen Kurt, 60 yaşında bile birçok şeyi yeniden keşfettiğini fark ettiğini belirterek, şunları söyledi: “Daha önce yapılmış olanları erken öğrenmek çok kıymetli. Bu yüzden bu tür etkinlikler çok değerli. Bizim gibi sanayiciler için enerji, üretimin temelidir. Isıtma, soğutma, aydınlatma, bilişim… Enerji her yerdedir.”

TUNCAY: “ÇATILAR DOLU, SİSTEM BOŞ”

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay ise konuşmasında sanayicinin güneş enerjisi yatırımlarında karşılaştığı kapasite engeline dikkat çekti. Enerjinin hayatın her alanında vazgeçilmez olduğuna vurgu yapan Tuncay, “Enerji olmadan kolumuz kalkmıyor, bacağımız hareket etmiyor. Enerji olmadan tezgahlarımızçalışmıyor,” dedi.

Türkiye’de büyük güneş enerjisi tarlalarının kurulduğunu ve önemli miktarda enerji üretildiğini belirten Tuncay, “Biz de bir megavatlık bir güneş enerjisi çalışması yaptık. Yaklaşık yedi megavatlık günlük enerji ihtiyacımızın bir megavatını kendimiz üretiyoruz,” diye konuştu.

Ancak OSB içinde çatı GES kurulumlarında ciddi kapasite sorunları yaşandığını ifade eden Tuncay, “Bizde yaklaşık bir buçuk milyon metrekare çatı var. Yaklaşık iki buçuk, üç yıldır sistem yetersizliğinden işletmeler güneş enerjisi kuramıyorlar. Bu aslında büyük bir kayıp,” diyerek sistemin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

“KONUNUN GÜNDEMDE TUTULMASINI ARZU EDİYORUM”

Kurulan sistemlerin üretim fazlalarının da değerlendirilemediğini aktaran Tuncay, “İşletmeler kendi ihtiyaçlarının dışındakini sisteme veremiyor. Daha da kötüsü, bu fazla üretimi bedelsiz olarak sisteme vermek durumunda kalıyorlar. Bir sürü masraf yaparak kurdular, teşvik aldılar, kredi aldılar. Ancak ‘sadece tükettiğin kadar alırız’ dediler, gerisini almıyorlar,” dedi.

Tuncay, bu uygulamanın sanayiciler için ciddi ekonomik kayıplara yol açtığını belirterek, “Toprağımı ver, enerjimi ver ama karşılık alma. Şimdi bu işletmeler, enerjiyi bedelsiz olarak sisteme basıyorlar. Bu konunun gündemde tutulmasını arzu ediyorum,” ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı.

Enerji sektörüne yön veren isimlerin katılımıyla gerçekleşen zirve, enerji yatırımlarının geleceği, sanayicilerin beklentileri ve kamusal düzenlemelerin etkileri bakımından önemli mesajlar içerdi. Kamu-özel sektör işbirliğinin artırılması, yerli teknolojilerin geliştirilmesi ve mevcut sistemin kapasite sorunlarının çözülmesi gerektiği vurgulanırken, enerjiye dair yeni vizyonların şekillenmesi adına bu tür organizasyonların devam edeceği ifade edildi.