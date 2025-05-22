Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ın kayınvalidesi Türkan Samur, İzmir’de hayatını kaybetti. 98 yaşında yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Samur için Karşıyaka ilçesindeki Mevlana Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazına Hulusi Akar ve eşi Şule Akar’ın yanı sıra Samur’un ailesi ve yakınları katıldı. Törene ayrıca İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da katılım sağladı.

Namazın ardından omuzlara alınan Türkan Samur’un naaşı, dualarla Örnekköy Mezarlığı’na götürülerek defnedildi.