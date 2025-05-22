Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde Anneler Günü’nde intihar eden 1 çocuk annesi Arzu Ay’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kayınvalidesi Kıymet Ay, “geline karşı eziyet” suçlamasıyla tutuklandı.

Olay, 11 Mayıs'ta saat 18.00 sıralarında İlküvez Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde yaşamına son veren 20 yaşındaki Arzu Ay’ın ölümü üzerine Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Arzu Ay’ın eşi Cihan Ay (28) ile kayınvalidesi Kıymet Ay jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde Cihan Ay’ın eşine hem fiziksel hem de psikolojik şiddet uyguladığı, kayınvalide Kıymet Ay’ın da gelinine kötü davrandığı tespit edildi. 13 Mayıs’ta adliyeye sevk edilen Cihan Ay, “eşe karşı eziyet” suçlamasıyla tutuklanırken, Kıymet Ay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ancak jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada yeni deliller ve ifadeler doğrultusunda Kıymet Ay hakkında yeniden gözaltı kararı alındı. Bugün tekrar gözaltına alınan Kıymet Ay, Ünye Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından Ağır Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Kıymet Ay, “geline karşı eziyet” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.