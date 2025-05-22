İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik kapsamlı bir yolsuzluk soruşturması yürütüyor. Soruşturma kapsamında, İBB bünyesinde faaliyet gösteren Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’nin ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, belediyeye ait ihalelerde rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarına karıştıkları öne sürülüyor. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Soruşturma halen devam ederken, savcılık makamı usulsüzlüklerin boyutunu ve sorumluların rollerini detaylı şekilde araştırıyor. İstanbul’da belediye ihalelerinde şeffaflığın sağlanması ve yolsuzlukla mücadele kapsamında yürütülen bu soruşturma, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İBB yetkilileri ise konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Kaynak: DHA