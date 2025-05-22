Hafta sonunda Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, birçok bölgede açık ve az bulutlu hava etkili olurken, bazı illerde yerel sağanak yağışlar görülecek. Özellikle İzmir'de pazar günü hava sıcaklığının 37 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Uzmanlar, sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Yarın Kastamonu, Karabük çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Erzurum, Erzincan ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların görülebileceğini belirten Tekin, cumartesi günü de aynı bölgelerde yağışların süreceğini kaydetti.

Pazar günü ise Iğdır ve Kırklareli çevrelerinde yağış beklendiğini aktaran Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Pazarı pazartesiye bağlayan gece saatlerinde yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğiz. Özellikle pazar gecesi Trakya kesiminde, kıyı Ege'de, Denizli ve Uşak çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklar görülecek. Pazartesi günü itibarıyla ise bu yağışlı sistem ülkemizin doğu kesimlerine doğru hareket edecek."

Fevzi Burak Tekin, yarın Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda, cumartesi günü Marmara'nın batısı ile Ege Bölgesi'nde, pazar günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı beklendiğini bildirdi.

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara ve İstanbul'da üç gün boyunca yağış beklenmediğini belirten Tekin, her iki kentte de parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını ifade etti.

Tekin, Ankara'da hafta sonu boyunca hava sıcaklığının 30 ila 33 derece arasında olacağını öngördüklerini söyledi. İstanbul'da parçalı ve az bulutlu bir havanın etkili olacağını kaydeden Tekin, hava sıcaklıklarının cuma günü 27, cumartesi 28 ve pazar günü 33 dereceye kadar çıkacağını bildirdi.

İzmir'de ise cuma ve cumartesi günleri açık havanın etkili olacağını belirten Tekin, "Hava sıcaklığı 32 ila 34 derece arasında olacak. Pazar günü İzmir'de 37 dereceye kadar çıkacak. Pazarı pazartesiye bağlayan gece saatlerinde ise hem kuvvetli lodos hem de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanaklar bekliyoruz." dedi.

Muhabir: Ayşe Karaosmanoğlu