Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi. Putin, Ukrayna'nın askeri önemi olmayan sivil hedefleri hedef aldığını öne sürdü.

Putin, “Ukrayna ordusu İHA’larla ambulanslar, tarım makineleri ve sivil altyapıya saldırılar düzenliyor. Bu eylemler, daha önce dile getirdiğimiz endişeleri doğruluyor” ifadelerini kullandı. Saldırılardan özellikle Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgelerinin etkilendiğini belirten Putin, Rus ordusunun sınır bölgelerinde güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Rus lider, bu kapsamda sınır boyunca güvenli bir tampon bölge oluşturulmasına karar verildiğini belirterek, “Silahlı kuvvetlerimiz bu görevi yerine getirmeye başladı” dedi. Putin'in açıklamaları, bölgedeki askeri hareketliliğin artabileceğine işaret etti.