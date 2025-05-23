İş insanı İnan Kıraç’ın kaçırıldığına dair sosyal medyada ve bazı haber kaynaklarında yer alan iddialarla ilgili tedavi gördüğü özel hastaneden açıklama geldi. Hastane yönetimi, kaçırılma iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

Hastane tarafından yapılan açıklamada, İnan Kıraç’ın 21 Mayıs 2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine genel bir check-up amacıyla hastaneye yatırıldığı bildirildi. 22 Mayıs 2025'te tüm tetkiklerin tamamlanmasının ardından, Kıraç’ın taburculuk işlemleri henüz bitmeden, yardımcısı ve şoförü eşliğinde hastaneden ayrıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Kıraç’ın hastaneden “vasilerinin izni olmadan” ayrıldığı ancak kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Hastane yetkilileri, söz konusu durumun kamuoyunu yanlış yönlendirmemesi için açıklama yapma gereği duyduklarını belirtti.