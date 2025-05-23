Yazın gelmesiyle birlikte, Türk televizyonlarının en sevilen yapımlarından biri olan “Aşk-ı Memnu” dizisi, tekrar Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

2008-2010 yılları arasında yayınlanan ve toplam 79 bölüm süren dizi, pazartesiden itibaren hafta içi her gün saat 16.30’da Kanal D’de tekrar yayınlanacak.

Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem’in yer aldığı “Aşk-ı Memnu,” izleyicilere aşk ve entrika hikâyesi sunuyor.