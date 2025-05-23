Kızılcahamam Belediyesi öncülüğünde çeltik üretiminin yeniden canlandırılması amacıyla çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Çeltikçi Mahallesi'nde toprak analizleri yapılarak, üreticilere bilgi verildi.

Sulama sistemlerinin de yenilendiği mahallede çeltik ekimi yapıldı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaklaşık 40 aranın ardından yeniden çeltik ekimini yaptıklarını belirtti.

Bu girişimin sadece tarımsal değil kültürel bir anlam taşıdığını ifade eder Acar, şunları kaydetti:

"Çeltikçi pirinci, bu bölgenin belleğinde yer alan bir mirastır. Bugün üreticilerimizin gözlerindeki ışıltı, bu mirasın ne kadar kıymetli olduğunu bize yeniden hatırlatıyor. Bu, toprakla barışmanın, geçmişle yeniden bağ kurmanın adımıdır."