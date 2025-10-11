1950 yılında Samsun’da doğan Zeki Levent Kırca, öğretmen Bahriye ile ressam Mehmet Kırca’nın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluk yıllarını Ankara’da geçiren sanatçı, tiyatroyla lise döneminde tanıştı. 1965’te Ankara Devlet Tiyatrosu’nda ilk kez sahneye çıkan Kırca, daha sonra Ankara Birlik Tiyatrosu ve Halk Oyuncuları topluluklarında görev aldı.

Televizyon ve Sinema Kariyeri

On yıl süren tiyatro deneyiminin ardından İstanbul’a yerleşen sanatçı, 1970 yılında televizyon dünyasına adım attı. TRT ve özel kanallarda çok sayıda yapımda yer aldı. “Nasreddin Hoca”, “Oyun Treni”, “Siz Olsaydınız Ne Yapardınız?”, “Bu Oyun Nasıl Oynanmalı?”, “Sağlık Olsun” ve “Ne Olur Ne Olmaz?” adlı dizilerde yapımcılık yaptı.

Kırca, 1978’de “Taşı Toprağı Altın Şehir” filmiyle sinemaya geçti; ardından “Ne Olacak Şimdi?”, “Mavi Muammer”, “Ölürsün Gülmekten”, “Son”, “Şeytan Bunun Neresinde”, “Kendini Bırak Gitsin” ve “Ağa Kızı” gibi yapımlarda rol aldı.

“Olacak O Kadar” ile Efsaneleşti

1986’da TRT’de başlayan ve 2010 yılına kadar farklı kanallarda yayınlanan “Olacak O Kadar”, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu hiciv programlarından biri oldu. Gündemdeki olayları mizahi bir dille ele alan programda, Levent Kırca sık sık makyajla kılık değiştirerek canlandırdığı karakterlerle toplumsal eleştirilerde bulundu.

Bir röportajında makyaj yeteneğini babasından aldığını belirten Kırca, “Bir ceket değiştiriyorsun ama yetmiyor. Bu sefer burnumu uzatayım, kulağımı çekeyim diyorsun. Babam ressamdı, ondan bana geçmiş.” sözleriyle yaratıcı sürecini anlatmıştı.

Siyaset ve Yazarlık Dönemi

Kırca, bir dönem Aydınlık gazetesinde köşe yazarlığı yaptı ve Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyeliğinde bulundu. 1998’de Devlet Sanatçısı unvanı ile onurlandırılsa da, bu unvan 2015 yılında geri alındı.

Ayrıca Saint Petersburg Balmumu Heykelleri Müzesi’nde heykeli bulunan sanatçı, 2011’de “Karımın Dediği Dedik Çaldığı Kontrbas” dizisinde rol aldı ve Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyeliği yaptı.

Vefatı ve Mirası

Uzun süre karaciğer kanseri tedavisi gören Levent Kırca, 12 Ekim 2015’te Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Usta sanatçı, Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Ardında onlarca oyun, film ve unutulmaz bir miras bırakan Levent Kırca, hem mizah hem de eleştirel düşüncenin sembollerinden biri olarak vefatının 10. yılında hayranları tarafından anılıyor.