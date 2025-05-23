Topkapı Sarayı'nda harem odaları!
Topkapı Sarayı'nda harem odaları!
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AFAD Deprem Dairesi’nin verilerine göre, 23 Mayıs 2025 Cuma günü saat 00.57’de Ege Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü, Muğla’nın Datça ilçesine yaklaşık 144 kilometre uzaklıkta bulunurken, sarsıntı yerin 19.43 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Muhabir: Haber Merkezi