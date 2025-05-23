AFAD Deprem Dairesi’nin verilerine göre, 23 Mayıs 2025 Cuma günü saat 00.57’de Ege Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssü, Muğla’nın Datça ilçesine yaklaşık 144 kilometre uzaklıkta bulunurken, sarsıntı yerin 19.43 kilometre derinliğinde kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 22, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [143.97 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-05-23
Saat:00:57:35 TSİ
Enlem:35.87667 N
Boylam:26.20306 E
Derinlik:19.43 km
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Muhabir: Haber Merkezi