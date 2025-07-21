Kanser hastası Duygu Özdin, iyileşeceği umuduyla X hesabından Fenerbahçe'yi etiketleyerek, "Ben de kanseri yendiğimde staddan balon uçurur muyuz?" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

Bugün ise genç taraftardan acı haber geldi, Duygu Özdin hayata gözlerini yumdu.

Fenerbahçe Spor Kulübü ise hayatını kaybeden Duygu Özdin'in dileğini gerçekleştirmek için ilk maçlarında Duygu için gökyüzüne 1907 adet balon bırakacağını üzüntüyle paylaştı.

Fenerbahçe taraflarları ise sosyal medya hesaplarından çağrı yaparak Duygu Özdin'in son isteğini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Genç taraftarın ise henüz 6 ay önce nişanlandığı öğrenildi.

“Bir gün iyileşirsem, Kadıköy’de gökyüzüne balonlar uçsun demiştin…"



1907 balon, ilk maçta sana verdiğimiz sözle gökyüzüne yükselecek.



Duygu Özdin,

Hep kalbimizdesin. pic.twitter.com/8mAjyMg5zW — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 21, 2025