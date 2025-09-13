Sosyal medyada yayılan “Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) hacklendi, hasta bilgileri sızdırıldı” yönündeki iddialar, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamada, bu tür paylaşımların kasıtlı bir dezenformasyon faaliyeti olduğu vurgulandı.

Sağlık Bakanlığı’nın incelemelerine göre, iddialarda yer alan ekran görüntülerinin MHRS sistemine ait bir veri sızıntısını göstermediği, yalnızca bir vatandaşa ait kullanıcı bilgilerinin ele geçirildiği tespit edildi. Söz konusu bilgilerin ise MHRS sisteminden değil, kullanıcının cihazına bulaşan zararlı yazılımlar aracılığıyla elde edilmiş olabileceği değerlendirildi.

DMM, MHRS sisteminin güvenliğinin ihlal edilmediğinin altını çizdi. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür paylaşımların Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi uyarınca “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçuna yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Vatandaşlara yalnızca resmî kurumların açıklamalarını dikkate almaları çağrısı yapıldı.