Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi çerçevesinde yeni anayasa tartışmalarına değinen Bahçeli, cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilecek isimler konusunda toplumun farklı kimliklerinden gelen bireylerin görev almasının birlik ve beraberlik açısından tehdit oluşturmayacağını vurguladı.

“Alevi de bizimdir, Kürt de bizimdir. Cami de bizimdir, Cemevi de bizimdir.” diyen Bahçeli, Türkiye'nin etnik veya mezhepsel temelli bir ayrışmayı asla kabul edemeyeceğini dile getirdi. Açıklamasında, “Cumhurbaşkanı yardımcılığına Alevi kökenli bir kişi atanırsa ne olur? Veya Kürt kökenli biri bu göreve gelirse kıyamet mi kopar? Bu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının ruhuna, eşitlik ilkesine ve toplumsal barışımıza zarar vermez, aksine güçlendirir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Türkiye’de mezhep ve etnik köken üzerinden siyaset yapılmasına sert şekilde karşı olduklarını yineleyerek, toplumsal barış ve milli birlik vurgusu yaptı. “Bizim anlayışımızda ayrımcılığa yer yoktur. Herkes bu milletin eşit ferdidir. Birlikte Türkiye’yiz. Herkesin inancına, kültürüne, kökenine saygılıyız. Ancak bölücülüğe ve ayrıştırıcılığa sonuna kadar karşıyız” dedi.

Yeni anayasa tartışmalarında da kapsayıcı ve kuşatıcı bir metin üzerinde çalışılması gerektiğine işaret eden Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin güçlendirilmesi ve sistemin daha işlevsel hale getirilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.