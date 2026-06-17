Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde 3 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'Anadolu Mirası Operasyonu' kapsamında yapılan çalışma sonucunda, 3 şüphelinin ilçede define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapacağı bilgisine ulaşıldı.

Jandarma düzenlediği operasyonda 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

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Kazı alanında yapılan incelemelerde, şüphelilere ait olduğu tespit edilen dedektör, 2 alan tarama cihazı (pointer) ve 18 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA