Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde 3 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'Anadolu Mirası Operasyonu' kapsamında yapılan çalışma sonucunda, 3 şüphelinin ilçede define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapacağı bilgisine ulaşıldı.

Jandarma düzenlediği operasyonda 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kazı alanında yapılan incelemelerde, şüphelilere ait olduğu tespit edilen dedektör, 2 alan tarama cihazı (pointer) ve 18 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.