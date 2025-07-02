Korkunç olay, 15 Ocak sabahı İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Göztepe semtinde yaşandı. Emrah K. (25) eşi Maftuna T.’nin (31) ellerini ve ayaklarını 1,5 metrelik ütü kablosuyla bağlayarak saatlerce darp etti. Evin içinde yaşanan dehşet anları, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince engellendi. Emrah K.'nın “öldürme kastı” suçundan 46 yıla kadar hapis cezası talep edildi.





Kan Donduran İfade: “Darp Edilirken Videomu Çekip Anneme Gönderdi”

Maftuna T., şiddet sırasında yaşadıklarını adliyeye verdiği ifadesinde anlattı. Meftuna, “Kıskançlık nedeniyle tartıştık. Eşim saatlerce beni darp etti, ellerimi ve ayaklarımı ütü kablosuyla bağladı. Ütü ve kemerle vücuduma vurdu. Bayıldım, olayı tam hatırlamıyorum. Darp edilirken videomu çekip anneme gönderdi. Şikayetçiyim" dedi. Adli Tıp raporu yaralı kadının; yüzünün tanınmaz hale geldiğini, kafa ve vücut bölgelerinde kırıklar, bıçak ve darp izleri olduğunu ortaya koydu.





Şüphelinin İfadesi ve Savcılığın Değerlendirmesi: “Öfkeyle Hareket Ettim, Pişmanım”

Emrah K., ifadesinde kıskançlık yüzünden tartıştıklarını, eşinin kendisini aldattığına dair iddialar üzerine sinirlenip vurmaya başladığını itiraf etti. Ütü kablosuyla bağlayıp bağlamadığını hatırlamadığını söyleyen Emrah K., bıçak almadığını, polislerin içeri girdiğinde eşinin yerde yattığını belirtti. Savcılık ise “Öldürme kastı ile hareket etti, polis gelmeseydi ölümle sonuçlanacaktı” diyerek toplam 22 yıldan 46 yıla kadar hapis cezası talep etti.