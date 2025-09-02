Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Belediye Meclisi, Eylül ayı ilk oturumunu Belediye Başkanı Yakup Odabaşı başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, daha önce gündeme gelen İncek Parkı konusu tekrar ele alındı. AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Ahmet Özbek ve MHP Grup Başkanvekili Uğur Mirza, parkla ilgili herhangi bir kişi veya firmaya ceza uygulanıp uygulanmadığını sordu.

Ağustos ayında tartışma konusu olan ve Gölbaşı’ndaki tramvayın Şanlıurfa Belediyesine satıldığı iddiası da toplantıda değerlendirildi. AK Parti, MHP ve BBP grupları, satış işleminin usulüne uygun olup olmadığı hakkında bilgi talep etti.

Toplantıda ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 27 Ağustos Malazgirt Zaferi anısına grup başkanları tarafından kutlama konuşmaları yapıldı.