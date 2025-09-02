Sincan Belediyesi Eko Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi’nde organik ürünlerin hasadı başladı. Bahar döneminde ekipler tarafından özenle ekilen domates, yeşil biber, kabak, kırmızı kapya biber, patlıcan, salatalık ve üzüm gibi ürünler, tamamen doğal yöntemlerle yetiştiriliyor ve ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaştırılıyor.

Projeyle hem sürdürülebilir tarım uygulamaları destekleniyor hem de sosyal yardımlaşma güçleniyor. Binbir emekle yetiştirilen sebze ve meyveler organik olarak üretiliyor; doğaya zarar vermeden hem çevre bilincine katkı sağlanıyor hem de toplumsal fayda yaratılıyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Eko Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi’nin hem organik üretim hem de sıfır atık farkındalığı açısından önemli olduğunu belirterek, “Eko Çiftlik ile toprağın bereketinden yararlanıyor, vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Gençlerimizi ve çocuklarımızı çevre konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Merkez, organik tarım ve sıfır atık farkındalığı oluşturmak isteyen vatandaşlar için de ziyaret edilebilecek bir merkez olarak öne çıkıyor.