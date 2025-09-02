Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Başkent’teki 26 katlı binada meydana gelen yangınla ilgili olarak 13 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin incelemesini tamamladı. Şüpheliler, ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçlamasıyla 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Yangın, 12 Temmuz’da Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi’ndeki sitede bulunan 26 katlı binada çıktı. Olayda 1’i bebek olmak üzere 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Soruşturma kapsamında yapılan teknik incelemelerde, binanın şaft boşluğundan geçen elektrik hattının 10. kat seviyesinde deformasyona uğradığı ve yangının, aşırı ısınma ve gevşek bağlantı nedeniyle meydana gelen ‘şase patlaması’ sonucu çıktığı tespit edildi.

Başsavcılık iddianamesinde, yangının çıkmasına yol açan yapı eksikliklerinden sorumlu oldukları belirtilen yüklenici firma müteahhidi, asansör bakım firmasının sahibi, site yöneticisi ve yapı denetim firması sahibi dahil olmak üzere toplam 13 şüpheli hakkında dava açıldı. Mahkeme, iddianamenin kabulüne karar vererek davanın ilk duruşmasını 14 Kasım tarihinde görülecek şekilde planladı.