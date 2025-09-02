Show TV’nin yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, Gold Film imzalı fenomen dizi Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla ekrana dönüyor. 4. sezonun ilk bölümü 12 Eylül’de izleyiciyle buluşacak.

Yeni sezonda Kıvılcım karakteri anne olacak, ayrıca diziye Erkan Avcı çok konuşulacak bir giriş yapacak. Senaryoda kısa bir zaman atlaması yaşanacak ve izleyiciyi şaşırtacak beklenmedik bir gelişme ekrana taşınacak. Ayrıca ayrılan bir oyuncunun da projeye geri döneceği öğrenildi. Kıvılcım Arslan’ın yurt dışına giden kızı Çimen Arslan, 5. bölüm itibariyle yeniden ekibe katılacak.

Yeni Sezon Afişi 14 Oyuncuyla Hazırlandı

Geçtiğimiz hafta çekilen yeni sezon afişinde, dizinin kadrosunda yer alan Ahmet Mümtaz Taylan, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Ceren Karakoç, Emrah Altıntoprak, Doğukan Güngör, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Batuhan Yüzgüleç, Servet Pandur, Ece İrtem, Neslihan Yeldan ve Erkan Avcı yer aldı.

Kızılcık Şerbeti’nin 4. sezonu, sürpriz gelişmeleriyle ekran başındakileri heyecanlandırmaya hazırlanıyor.