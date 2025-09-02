Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyünde ormanda pazar günü yangın çıktı. Alevler, dün Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne sıçradı. Ayrıca, Araç ilçesine bağlı Akgeçit köyü Karasu Mahallesi’nde dün orman yangını çıktı.

182 personel yangına 39 araç, 3 helikopter, 5 su tankeri, 17 arazöz ve 3 ilk müdahale aracı ile müdahale ediyor. Kastamonu’daki yangında, Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerindeki 437 kişi tahliye edilirken, 496 büyük ve küçükbaş hayvanın güvenli bölgeye alındığını belirtti.

KARABÜK'TE ZARAR GÖREN ALANLAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Pazar günü Eflani ilçesi Saraycık köyü yakınlarında etkili olan yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede soğutma çalışmasını sürdürüyor. Yangın sonrasında kızılçam ve karaçam ağaçlarının yanmış görüntüsü dronla görüntülendi. Yangının sıçradığı Harmancık köyü yakınlarındaki ormanda ise söndürme çalışmaları sürüyor. (DHA)