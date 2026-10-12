İstanbul’un Esenyurt ilçesinde meydana gelen kaza, çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Olay, saat 11.00 sıralarında Koza Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz öğrenilemeyen kadın sürücü, direksiyon hâkimiyetini kaybederek 61 AAV 706 plakalı park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç, yol kenarında bulunan börekçi dükkânına girdi.

Börek Yiyen Müşteri Büyük Tehlike Atlattı

Kaza sırasında dükkânda oturarak börek yiyen bir müşteri, otomobilin içeri girmesiyle büyük tehlike atlattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken hem araçlarda hem de iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin park halindeki araca çarpması ve çarpmanın etkisiyle savrulan aracın börekçiye girmesi yer aldı. Görüntülerde, dükkândaki müşterinin kazayı saniyelerle yara almadan atlattığı ve yaşanan olay karşısında paniklediği görüldü.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.