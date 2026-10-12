Ankara Büyükşehir Belediyesi, askerlik görevini yerine getirmeye hazırlanan gençlere yönelik sosyal destek çalışmalarına devam ediyor. ABB tarafından sağlanan “Asker Seti” desteğiyle askere gidecek gençlere katkı sunulması hedefleniyor.
Belediyenin duyurusuna göre destekten yararlanmak isteyen gençlerin belirlenen belgelerle başvuru yapması gerekiyor.
Başvuru İçin Hangi Belgeler Gerekli?
Asker Seti desteğine başvurmak isteyen gençlerden şu belgeler isteniyor:
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Kimlik fotokopisi
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Asker sevk belgesi
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İkametgâh belgesi
Başvurular Nereden Yapılıyor?
ABB’nin Asker Seti desteği için başvurular, Osmanlı İş Merkezi Sosyal Hizmet Merkezi ile Ulus Sosyal Hizmet Merkezi üzerinden gerçekleştiriliyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, askerlik vazifesini yerine getirecek gençlere yönelik desteğini sürdürerek sosyal hizmet çalışmalarını devam ettiriyor.