Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya’da yer alan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Salı akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışların metrekareye 21 ila 60 kilogram arasında düşeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Meteoroloji’den Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ İçin Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi’nin batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Son değerlendirmelere göre, salı günü bölgede görülecek yağışların akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yağış miktarının metrekareye 21 ila 60 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor.

Sel ve Su Baskını Riskine Dikkat

Meteoroloji, kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi risklere dikkat çekildi.

Yetkililer, özellikle yağışın etkili olacağı saatlerde vatandaşların tedbirli davranmaları ve güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri gerektiğini belirtti.