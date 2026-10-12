Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Daha 17, son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Teoman'ın Deniz'in yanında söylediği “Serhat'ı ben öldürdüm” sözleri bölüme damga vururken, Leyla'nın geçmişine dair anılarını hatırlamaya başlaması ve Aras ile Uğur'un yüzleşmesi heyecanı artırdı. Pastel Film imzalı dizi, Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde günün en çok izlenen yapımı oldu.

Daha 17 Dizisinde Dengeleri Değiştiren Gelişmeler

Pazar akşamlarının dikkat çeken yapımlarından Daha 17'nin son bölümünde olaylar giderek karmaşık bir hal aldı. Akkayaların polis tarafından gözaltına alınmasıyla başlayan gelişmeler, Leyla ve Teoman cephesinde geçmişe ilişkin yeni soruları beraberinde getirdi.

Leyla, çocukluğuna dair parçalı anılarını hatırlamaya başlarken yaşananlar, olayların perde arkasına ilişkin merakı artırdı.

Teoman'dan Şoke Eden İtiraf: Serhat'ı Kim Öldürdü?

Daha 17'nin son bölümüne Teoman'ın Serhat'ın ölümüyle ilgili hatırladıkları damga vurdu. Serhat'ı ittiğini, ardından onu kanlar içinde gördüğünü ve elinde bir şişe tuttuğunu hatırlayan Teoman, Serhat'ı kendisinin öldürdüğüne inanmaya başladı.

Deniz'in yanında “Serhat'ı ben öldürdüm” diyen Teoman'ın sözleri hem Deniz'i hem de izleyicileri şaşkına çevirdi. Teoman'ın hatırladıkları, Serhat'ın ölümüne ilişkin soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı.

Daha 17'de Aras ve Uğur Karşı Karşıya Geldi

Dizinin son bölümünde bir diğer kritik gelişme ise Aras ve Uğur cephesinde yaşandı. Olaylı gecenin faili olan Uğur'un Aras'ı buluşmaya çağırdığı ortaya çıktı.

Hakan'ın, Uğur'u ailesiyle tehdit ederek Aras'a yalan söylemeye zorladığının anlaşılması, olayların seyrini değiştirdi. Bölüm finalinde Aras ile Uğur'un yüz yüze gelmesi, yeni bölüm öncesinde merakı artırdı.

Daha 17 Reytinglerde Zirveye Yerleşti

Sürpriz gelişmeleri ve çarpıcı yüzleşmeleriyle dikkat çeken Daha 17, izlenme oranlarında da öne çıktı. Pastel Film imzalı dizi, Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde günün en çok izlenen yapımı oldu.

Daha 17, yeni bölümleriyle pazar akşamları Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.