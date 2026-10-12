Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla sıcak asfalt çalışmaları başladı. Sarıkaya Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaların ilk etabında, araç trafiğinin yoğun olduğu ana caddeler ile bozulan sokaklar yenilenecek.

Zemin iyileştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yollarda sıcak asfalt serimine geçilecek. Çalışmalar, ilçe merkezindeki mahallelerin yanı sıra bağlantı yollarını da kapsayacak.

Trafik İçin Alternatif Güzergâhlar Belirlenecek

Asfalt çalışmaları sırasında ulaşımda aksama yaşanmaması için çeşitli önlemler alınacak. Trafik işaretlemeleri yapılırken gerekli noktalarda alternatif güzergâhlar kullanılacak. Belediye ekipleri ise çalışmaların planlanan şekilde ilerlemesi için vardiyalı olarak görev yapacak.

Başkan Gözan: Kalıcı Çözümler Üreteceğiz

Sarıkaya Belediye Başkanı Osman Gözan, ilçenin ulaşım altyapısını daha modern ve güvenli hale getirmek için kapsamlı bir çalışma başlattıklarını belirtti.

Sıcak asfalt çalışmalarının vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyeceğini ifade eden Gözan, ilçedeki bozuk ve konforsuz yolları yenilemeyi hedeflediklerini söyledi.

Gözan, günübirlik çözümler yerine uzun yıllar hizmet verecek bir ulaşım altyapısı oluşturmak istediklerini vurgulayarak, çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.