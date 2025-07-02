Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Mayıs 2025 otomobil satış verilerini paylaştı. Açıklanan rakamlara göre, Türkiye’de geçen yılın aynı ayına kıyasla otomobil satışları %6,1 artış göstererek 85 bin 123 adede ulaştı. Mayıs Ayının en çok tercih edilen markası ise Renault oldu.

Renault Zirvede!

Renault, 8 bin 344 adet satışla zirvede yer alırken, onu Volkswagen 6 bin 671 adetle, Fiat ise 6 bin 164 adetle takip etti. Böylece Renault, Çoğu kişinin tercihi oldu.

ODMD’nin paylaştığı verilere göre, SUV araçlar yine en çok satan gövde tipi oldu. Mayıs ayında satılan her 10 otomobilden 6’sı SUV olarak kayıtlara geçti. SUV’lar toplamda 55 bin 462 adetlik satışla pazarda açık ara önde seyretti.

Elektrikli Otomobil Yükselişte!

Motor tiplerine baktığımızda ise, benzinli araçlar hâlâ pazarın lideri konumunda. Mayıs ayında satılan otomobillerin %46,9’u benzinli oldu. Ancak dikkat çeken bir gelişme ise hibrit ve elektrikli araçların pazar payındaki artış oldu. Mayıs ayında hibrit ve elektrikli otomobillerin toplam payı %44,4’e ulaştı. Bu oran, Türkiye’de çevre dostu araçlara olan ilginin giderek arttığını ortaya koydu.

Bir diğer önemli detay ise yerli ve ithal araç dengesi oldu. Mayıs ayında satışa sunulan otomobillerin büyük kısmı ithal modellerden oluştu. Ancak Togg gibi yerli üretim markalar da pazarda kendine sağlam bir yer edinmeye devam ediyor.