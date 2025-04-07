Türkiye’de son dönemde tartışma konusu olan gayrimenkul fiyatlarındaki artışla ilgili dikkat çeken bir açıklama, Ankara merkezli Gayrimenkul PR şirketinden geldi. Şirket, özellikle emlak ilan sitelerinde yayımlanan fiyatların satış fiyatıymış gibi algılanmasının ciddi bir fiyat balonuna yol açtığını belirtti.

"İlan Fiyatları Satış Fiyatı Değil"

Gayrimenkul PR tarafından yapılan açıklamada, serbest şekilde ilan girilebilen dijital platformlarda, mülk sahiplerinin diledikleri fiyatları yazabildiklerine dikkat çekilerek, “İlanlardaki fiyatları, satılmış fiyat gibi algılamayın” uyarısında bulunuldu. Bu durumun, sektördeki fiyat şişkinliğinin başlıca sebeplerinden biri olduğu ifade edildi.

Mülk Sahipleri Emlak Danışmanlarını Zorluyor

Açıklamada, birçok mülk sahibinin, gayrimenkulünü satmadan önce ilan sitelerindeki fiyatları referans aldıkları ve bu nedenle emlak danışmanlarını da baskı altına aldıkları vurgulandı. "Birçok satıcı, ‘başkası bu fiyattan ilan vermişse ben de daha fazlasını yazayım’ anlayışıyla hareket ediyor. Bu da satılmamış fiyatların üzerine yeni fiyatlar eklenerek fiyat balonunun şişmesine neden oluyor" denildi.

Değerleme Raporu Zorunluluğu Genişletilmeli

Şirket, gayrimenkul değerleme raporunun sadece yabancılara satışta zorunlu olmasının yetersiz kaldığını savundu. Açıklamada, “Bu uygulama, yerli satışlar için de zorunlu hale getirilmelidir. Hatta ilan sitelerine girilecek fiyatların, değerleme raporunu aşmaması sağlanmalıdır. Böylece hem gayrimenkul fiyatları kontrol altına alınır, hem de devletin vergi gelirleri artar” ifadeleri kullanıldı.

Ticaret Bakanlığı'nın Otomobil Kararı Örnek Gösterildi

Gayrimenkul PR, Ticaret Bakanlığı’nın otomobil piyasasına getirdiği ilan kısıtlamalarını örnek göstererek, “Otomobil sektöründe ilan düzenlemesi yapıldı ve 1,5 yıldır fiyatlar neredeyse hiç artmadı. Emlak sektöründe de benzer bir düzenleme kaçınılmaz hale geldi” dedi.

İlan Sitelerine Düzenleme Şart

Uzmanlar, mevcut haliyle ilan sitelerinin, gayrimenkul piyasasında spekülatif fiyat oluşumuna zemin hazırladığını belirterek, denetim mekanizmalarının devreye girmesi gerektiğini vurguluyor. İlan sitelerine gerekli hassasiyetin gösterilmesi alıcı ve satıcı arasındaki dengenin daha iyi sağlanacak olması vurgulanıyor.