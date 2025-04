TFDD, fizyoterapistlerin bireyleri harekete geçirerek, yaşam kalitelerini artırarak ve sağlığın sürdürülebilirliğine katkıda bulunarak bu bütünsel iyilik halinin önemli bir parçası olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Derneğin paylaşımında şu ifadelere yer verildi: "Sağlık, sadece hastalık ya da sakatlık anlamında değil; bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir sıhhat halidir. Dünya Sağlık Günü'nde; bireyleri harekete geçiren, yaşam kalitesini artıran ve sağlığın sürdürülebilirliğine katkı sunan her disiplinde olduğu gibi, biz fizyoterapistler de bu bütünsel iyilik halinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz."

Dünya Sağlık Günü nedir?

Dünya Sağlık Günü, her yıl 7 Nisan'da kutlanan küresel bir sağlık bilinci günüdür. Bu gün, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) kuruluş yıl dönümünü işaret eder ve her yıl küresel sağlık için büyük önem taşıyan belirli bir konuya dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenir.

Temel amaç nedir?

Küresel sağlık sorunlarına dikkat çekmek: Her yıl belirlenen bir tema aracılığıyla, dünya genelindeki önemli sağlık sorunlarına odaklanılır ve bu konularda farkındalık artırılmaya çalışılır.

Sağlık politikalarını desteklemek: Dünya Sağlık Günü, hükümetleri ve ilgili kuruluşları daha etkili sağlık politikaları geliştirmeye ve uygulamaya teşvik etmeyi amaçlar.

Toplum bilincini artırmak: Bireylerin sağlıklı yaşam tarzları benimsemesi, hastalıklardan korunması ve sağlık hizmetlerine erişimi konusunda bilinçlenmesine katkıda bulunur.

Uluslararası işbirliğini teşvik etmek: Küresel sağlık sorunlarının çözümü için uluslararası düzeyde işbirliğinin önemini vurgular.

Dünya Sağlık Günü Tarihçesi

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) kuruluşu olan 7 Nisan 1948 tarihi, 1950 yılından itibaren Dünya Sağlık Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Her yıl farklı bir tema belirlenerek, o temanın önemi vurgulanır ve dünya çapında çeşitli etkinliklerle kutlanır.

2025 yılı için Dünya Sağlık Günü'nün teması "Sağlıklı başlangıçlar, umutlu gelecekler" olarak belirlenmiştir. Bu tema, anne ve yenidoğan sağlığının önemine odaklanmakta ve önlenebilir anne ve yenidoğan ölümlerini sona erdirmek için küresel çabalara dikkat çekmektedir.