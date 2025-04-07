Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, bayram dönüşü belediye çalışanları ile bayramlarını kutlayıp, sohbet etti.

"Her birim Mamak'ın alın teri"

Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Başkan Şahin, şu ifadeleri kullandı: "Belediyemizin emekçileriyle bayramlaştık. Her biri Mamak’ın alın teri, emeğin ta kendisi. Birlikte çalışıyor, birlikte üretiyor, birlikte güçleniyoruz. Tüm mesai arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Sağlıkla, huzurla, dayanışmayla nice bayramlara." şeklinde konuştu.