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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, oğlu Bülent Yaşar'ı kaybeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a taziye ziyaretinde bulundu.

"Mekanı cennet olsun"

Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Başkan Murat Ercan'ın cümleleri şöyle:  "Oğlu ahirete irtihal eden Yenimahalle Belediye Başkanı Sn. Fethi Yaşar’a taziye ziyaretinde bulunduk.  Merhum Bülent Yaşar’a Allah’tan rahmet; Sn. Başkan ve ailesine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." fadelerini kullandı 

Muhabir: ŞEVVAL ATEŞ