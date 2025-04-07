Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, oğlu Bülent Yaşar'ı kaybeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a taziye ziyaretinde bulundu.

"Mekanı cennet olsun"

Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Başkan Murat Ercan'ın cümleleri şöyle: "Oğlu ahirete irtihal eden Yenimahalle Belediye Başkanı Sn. Fethi Yaşar’a taziye ziyaretinde bulunduk. Merhum Bülent Yaşar’a Allah’tan rahmet; Sn. Başkan ve ailesine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." fadelerini kullandı